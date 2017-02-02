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Дрогобиччина — новини краю

Інформаційний портал Дрогобицького району

Як трускавецькі дельфіни лікують поранених бійців

Дельфінарій ОскарРозважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар», що розташувався у мальовничому місті Трускавець, не припиняє постійно надавати безкоштовну реабілітацію пораненим учасникам Антитерористичної операції

Протягом дев’яти місяців, з моменту співпраці із Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», дельфінарій щотижня приймає у себе військовослужбовців, що постраждали у зоні бойових дій на Сході України і зараз проходять лікування та реабілітацію у курортному місті. …Читати далі

Опубліковано: 05.02.2017
В рубриці: Відпочинокновини Трускавця  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Дональд Трамп визнав, що «Путін — вбивця»

Путін вбивцяОднак цього російські «Відомості» вже не показали, різко перервавши трансляцію

Російський новинний канал перервав трансляцію інтерв’ю Дональда Трампа після репліки американського тележурналіста, який назвав главу Росії вбивцею. Але найстрашніше для російських глядачів сталося парою секунд пізніше, коли президент Америки Дональд Трамп погодився з характеристикою журналіста телеканалу Fox News, даної Володимиру Путіну.

Однак російські глядачі цього вже не побачили, а пізніше в російських новинних стрічках з’явилася сильно пом’якшена і перефразована форма даної репліки, в якій, замість реальних слів журналіста «Але Путін — вбивця», було написано «На думку журналіста, …Читати далі

Опубліковано: 05.02.2017
В рубриці: політикаСвіт  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Зозуля тріумфально повернувся в «Бетіс»

Роман ЗозуляФанати гаряче зустріли нападника, пообіцявши всіляку підтримку в майбутньому. Відео зустрічі опублікувало видання СпортОбоз в Facebook

Окрім овацій, український форвард отримав подарунок від фан-угруповання Gol Sur Футболіст збірної України Роман Зозуля, який став фігурантом «нацистського скандалу» в Іспанії, повернувся в севільський «Бетіс».

Окрім овацій, український форвард отримав у подарунок від фан-угруповання Gol Sur светр з символікою клубу. Вболівальники зробили українцю зворушливе зізнання. «Бетіс» – твій дім», — сказали вони. …Читати далі

Опубліковано: 05.02.2017
В рубриці: Спортфутбол  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Гостинний Дрогобич приймає гарних людей

Сім’я кримських татар освоюється в Західній Україні і відкрила в Дрогобичі успішний бізнес з доставки їжі

Опубліковано: 04.02.2017
В рубриці: Відеоновини Дрогобича  | 3 Коментарі

Бориславські енергетики пересядуть на Mitsubishi

енергетики БориславаДля того, щоб якнайшвидше відновлювати електропостачання ПАТ «Львівобленерго» оновлює автопарк аварійних бригад – міняє «радянські» УАЗи на японські Mitsubishi

«Наприкінці 2016 року ПАТ «Львівобленерго» придбало 8 автомобілів марки Mitsubishi L-200, якими будуть забезпечені оперативно-виїзні бригади енергетиків», – розповів сьогодні під час брифінгу заступник директора СО «Львівенергоавтотранс» ПАТ «Львівобленерго» Тарас Костів.

Нові автомобілі поїдуть у чотири райони Львівщини: Бориславський, Пустомитівський, Стрийський та Жовківський райони електромереж; три машини залишаться у Львові. …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Господаркановини Борислава  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Мер Стебника Старосольський звітуватиме 5-го лютого в Народному домі

мер СтебникаУ неділю, 5-го лютого, в Народному домі відбудеться звіт про виконану роботу міського голови Стебника Петра Старосольського

Захід розпочнеться о 15-ій годині. Про це очільник міста калійників повідомив 27-го січня під час пленарного засідання XIX позачергової сесії Стебницької міської ради VII скликання.

Очікується, що інформація, яка міститиметься в звіті повинна охоплювати період, починаючи з 13-го листопада 2015 року (початок нової каденції). …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Стебника  | Теги: , | Коментарі відсутні

Лукашенко відкрито визнав, що Росія веде масштабну війну на Донбасі

ЛукашенкоПеред десятками журналістів та громадських діячів президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація воює на Донбасі

У п’ятницю, 3 лютого, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів масштабну прес-конференцію для журналістів і громадськості в Мінську.

Більшу частину свого виступу глава держави присвятив критиці дій Російської Федерації, в тому числі і агресії Кремля на Донбасі. «Ви (Росія — ред.) постачаєте бензин, …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: війнаСвіт  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобичі побили громадську активістку

Воля УкраїниУ четвер, 2 лютого, біля 17.30 напали та побили активістку ГО «Воля України» Лідію Надкерничну

Нападника затримано. Ним виявився мешканець міста Харкова Яковенко Денис. Мета нападника – перешкодити активістці зайти до приміщення міської ратуші та взяти участь у звіті голови міста Дрогобича Тараса Кучми.

Керував операцією побиття активістки працівник юридичного відділу Дрогобицької міської ради та екс-працівник прокуратури Львівської області Дзерин Володимир.

Сам міський голова та члени його команди неодноразово погрожували членам нашої організації. Чи є зв’язок між діями нападника та погрозами в сторону активістів від керівника міста встановить слідство.

Лідія Надкернична на даний момент перебуває у лікарні.

Прес-служба ГО «Воля України»

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Коментарі відсутні

Трускавчани виїжджають до Ізраїлю

туристична виставкаПредставники ряду санаторно-оздоровчих закладів Трускавця візьмуть участь в туристичній виставці, яка пройде на початку наступного тижня в столиці держави Ізраїль м. Тель-Авів

Про це інформує Трускавецький вісник. Участь у виставці візьмуть також представники Трускавецької міської ради та Львівської ОДА.

Очікується, що ця поїздка сприятиме промоції нашого краю в Ізраїлі та зміцненню двосторонніх українсько-ізраїльських зв’язків. …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Трускавця  | Теги: , , | 1 Коментар

Кремль стурбований озброєнням терористів «ДНР» і «ЛНР»: Пєсков зробив чергову скандальну заяву

війна з ерефієюМосква співпереживає терористам «ЛДНР» і висловлює глибоку надію, що окупантам сходу України поки ще вистачає боєприпасів

Дмитро Пєсков, який обіймає посаду прес-секретаря глави Кремля Володимира Путіна, заявив, що, мовляв, Збройні сили України діють вкрай агресивно по відношенню до сепаратистских псевдореспублік. Про це пише «Інтерфакс», передає ДНК. Він також висловив сподівання, що терористам «ДНР» і «ЛНР» поки ще вистачає боєприпасів. …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Східниці знайомилися із автономними системами очистки стоків

курорт СхідницяНавчально-ознайомчий семінар з питань захисту навколишнього середовища та очистки стічних вод шляхом застосування сучасних автономних очисних споруд провели минулого тижня у Східниці працівники ТзОВ «Еколайн» із Києва

Ініціатором проведення даного заходу став селищний голова Іван Піляк. Саме на його прохання до курортного селища прихало із Києва практично усе керівництво товариства.

Регіональний представник ТзОВ «Еколайн» у регіоні бориславець Андрій Місько, …Читати далі

Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Назавжди буде з нами подвиг Крут

герої КрутМинулої п’ятниці на центральному майдані міста зібралася молодь Борислава та й люди старших поколінь, щоб вшанувати безсмертний подвиг юнаків-героїв Крут

У далекому січні 1918 року, коли російські більшовики підступили до серця України – Києва, юні герої стали на захист свободи рідної землі. Все, як тоді, – мороз, сніги; можна повністю уявити собі події тих далеких літ. Адже і зараз незалежність нашої держави під загрозою, і зараз російські орди зі сходу прагнуть знищити Україну.

Як і тоді, кращі з кращих зі зброєю в руках відстоюють незалежність рідної землі проти знавіснілих банд Кремля у кривавих боях на сході країни. …Читати далі

Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Історіяновини Борислава  | Теги: , , | Коментарі відсутні

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