Дрогобиччина — новини краю

Протягом дев’яти місяців, з моменту співпраці із Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», дельфінарій щотижня приймає у себе військовослужбовців, що постраждали у зоні бойових дій на Сході України і зараз проходять лікування та реабілітацію у курортному місті. …Читати далі
Опубліковано: 05.02.2017
В рубриці: Відпочинок • новини Трускавця | Теги: бійці, дельфінарій, реабілітація | Коментарі відсутні
Окрім овацій, український форвард отримав подарунок від фан-угруповання Gol Sur Футболіст збірної України Роман Зозуля, який став фігурантом «нацистського скандалу» в Іспанії, повернувся в севільський «Бетіс».
Окрім овацій, український форвард отримав у подарунок від фан-угруповання Gol Sur светр з символікою клубу. Вболівальники зробили українцю зворушливе зізнання. «Бетіс» – твій дім», — сказали вони. …Читати далі
Опубліковано: 05.02.2017
В рубриці: Спорт • футбол | Теги: гравці, трансфери, фанати | Коментарі відсутні
Опубліковано: 04.02.2017
В рубриці: Відео • новини Дрогобича | 3 Коментарі
«Наприкінці 2016 року ПАТ «Львівобленерго» придбало 8 автомобілів марки Mitsubishi L-200, якими будуть забезпечені оперативно-виїзні бригади енергетиків», – розповів сьогодні під час брифінгу заступник директора СО «Львівенергоавтотранс» ПАТ «Львівобленерго» Тарас Костів.
Нові автомобілі поїдуть у чотири райони Львівщини: Бориславський, Пустомитівський, Стрийський та Жовківський райони електромереж; три машини залишаться у Львові. …Читати далі
Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Господарка • новини Борислава | Теги: бригади, енергетики, транспорт | Коментарі відсутні
Захід розпочнеться о 15-ій годині. Про це очільник міста калійників повідомив 27-го січня під час пленарного засідання XIX позачергової сесії Стебницької міської ради VII скликання.
Очікується, що інформація, яка міститиметься в звіті повинна охоплювати період, починаючи з 13-го листопада 2015 року (початок нової каденції). …Читати далі
Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Стебника | Теги: звіти, мери | Коментарі відсутні
У п’ятницю, 3 лютого, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів масштабну прес-конференцію для журналістів і громадськості в Мінську.
Більшу частину свого виступу глава держави присвятив критиці дій Російської Федерації, в тому числі і агресії Кремля на Донбасі. «Ви (Росія — ред.) постачаєте бензин, …Читати далі
Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: війна • Світ | Теги: Білорусь, заяви, конфлікти | Коментарі відсутні
Нападника затримано. Ним виявився мешканець міста Харкова Яковенко Денис. Мета нападника – перешкодити активістці зайти до приміщення міської ратуші та взяти участь у звіті голови міста Дрогобича Тараса Кучми.
Керував операцією побиття активістки працівник юридичного відділу Дрогобицької міської ради та екс-працівник прокуратури Львівської області Дзерин Володимир.
Сам міський голова та члени його команди неодноразово погрожували членам нашої організації. Чи є зв’язок між діями нападника та погрозами в сторону активістів від керівника міста встановить слідство.
Лідія Надкернична на даний момент перебуває у лікарні.
Прес-служба ГО «Воля України»
Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Коментарі відсутні
Про це інформує Трускавецький вісник. Участь у виставці візьмуть також представники Трускавецької міської ради та Львівської ОДА.
Очікується, що ця поїздка сприятиме промоції нашого краю в Ізраїлі та зміцненню двосторонніх українсько-ізраїльських зв’язків. …Читати далі
Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: виставки, Ізраїль, учасники | 1 Коментар
Ініціатором проведення даного заходу став селищний голова Іван Піляк. Саме на його прохання до курортного селища прихало із Києва практично усе керівництво товариства.
Регіональний представник ТзОВ «Еколайн» у регіоні бориславець Андрій Місько, …Читати далі
Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: вода, екологія, споруди, Східниця | Коментарі відсутні
У далекому січні 1918 року, коли російські більшовики підступили до серця України – Києва, юні герої стали на захист свободи рідної землі. Все, як тоді, – мороз, сніги; можна повністю уявити собі події тих далеких літ. Адже і зараз незалежність нашої держави під загрозою, і зараз російські орди зі сходу прагнуть знищити Україну.
Як і тоді, кращі з кращих зі зброєю в руках відстоюють незалежність рідної землі проти знавіснілих банд Кремля у кривавих боях на сході країни. …Читати далі
Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Історія • новини Борислава | Теги: герої, пам'ять, подвиги | Коментарі відсутні