Дрогобиччина — новини краю

Громадські активісти прийшли підтримати батьків учнів гімназії, які відстоюють право на поділ класів в цьому навчальному закладі. Саме ці активісти й почали закидати мера Дрогобича яйцями. Очевидці кажуть, що це було жалюгідне видовище.
Та не лише мер потерпів на сесії – дісталося і окремим депутатам, а особливо представнику інформаційного відділу Зіновію Кваснію, якому яйцем влучило в око. …Читати далі
Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: Влада • новини Дрогобича | Теги: гімназія, невдоволення, сесія | Коментарі відсутні
Організаторами фестивалю є Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксоляна Мартинюк).
Хоровий спів під час Богослужіння є окрасою Святої Літургії в різних обрядах. Але особливо зворушливим та піднесеним є спів хору в візантійсько-українському обряді, тобто в Українській Греко-Католицькій Церкві. …Читати далі
Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: новини Трускавця • Релігія | Теги: фестивалі, хори, церква | Коментарі відсутні
Сьогодні, 31 січня, в Дрогобицькій райдержадміністрації відбувся виїзний навчальний семінар щодо організації проведення процедур закупівель в електронній системі «ProZorro», організований департаментом економічної політики облдержадміністрації.
Про це повідомляє ДНК з посиланням на сектор з питань інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю РДА. …Читати далі
Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: ProZorro, навчання, системи | Коментарі відсутні
У с. Доброгостів відбулася гаряча дискусія щодо тарифів в автобусах на маршруті Доброгостів-Трускавець.
Сільський голова Любомир Пасемко представив присутнім запрошених та озвучив ряд вимог від громади: відсторонити від перевезень одного з водіїв за хамство; оскільки Доброгостів є транзитним селом, то виникає проблема із перевезенням пільговиків, бо пільгові місця вже зайняті в Уличному, тому це треба …Читати далі
Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: активісти, перевізники, тарифи | Коментарі відсутні
Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 31 січня о 00.47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Міцкевича, в автомобілі «Mercedes С200».
Завдяки злагодженим діям вогнеборців займання вдалось швидко ліквідувати, запобігши повному згоранню автомобіля. Пожежу локалізовано о 00.54 та ліквідовано о 00.55. Вогнем знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено салон автомобіля. Причина займання встановлюється. Постраждалих на місці події немає. …Читати далі
Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Борислава | Теги: авто, пожежі | Коментарі відсутні
Відвідідування відбуватметься відповідно до графіку та тарифів, затверджених виконкомом Дрогобицької міської ради.
Чому це все не було зроблено ще до відкриття басейну (19 січня) не знаю.
Але є те, що. З понеділка, так з понеділка. …Читати далі
Опубліковано: 30.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: басейн, влада, громада | 2 Коментарі
«Про обов’язковість використання електронної системи публічних закупівель ProZorro у допорогових закупівлях» та «Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Дрогобицької міської ради та Переліку інформації про діяльність КП, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню» .
Просимо підтримати, адже кожна із них має набрати не менше, ніж 100 голосів, аби бути прийнятою до розгляду міською радою. А це дуже важливі питання! …Читати далі
Опубліковано: 28.01.2017
В рубриці: Влада • новини Дрогобича | Теги: ProZorro, петиції, підписи | Коментарі відсутні
Комунальна установа «Інститут міста Дрогобича», яка ще з 2016 року вела проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» в розділі «Розумні міста» отримала перемогу. З цього приводу було підписано двохсторонню угоду між Дрогобицькою міською радою, та керівником ЄС – ПРООН в Україні. …Читати далі
Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: Wi-Fi, додатки, зони, проекти | Коментарі відсутні