Дрогобиччина — новини краю

Від сьогоднішнього дня, 16 січня, проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав – з 6 до 9 гривень, тобто на 50%
Рішення про підвищення проїзду шокувало пасажирів, особливо тих, які щодня добираються на роботу.
Що цікаво, раніше було анонсовано обговорення цього не простого для громади питання, але широкого розголосу чомусь не набрало. Та й взагалі чи було таке обговорення взагалі.
Одним словом, прийняли рішення і «скинули» на голови громадян до виконаня. …Читати далі
Опубліковано: 16.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: маршрутки, тарифи |
І ще одне: а хто взагалі перевіряє наявність аптечки чи тим більше її вміст? Цікаво, правда ж?)
— Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці.
— Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно.
— Дайте аптечку, будь ласка, – кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила я ще раз без зайвої ввічливості… І знову той самий погляд, однак водій вже зрозумів, що аптечку доведеться дати. …Читати далі
Опубліковано: 16.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: водії, закони, перевізники |
Ні про яку політичну реалізації частини мінських угод не може бути мови до тієї пори, поки Росія не розпочне виконання своїх зобов’язань з безпеки в окупованому Донбасі
Таку заяву на брифінгу в Києві сьогодні, 16 січня, зробив віце-президент США Джо Байден.
Він підкреслив, що закидати Україні зрив мінських домовленостей некоректно, так як Росія показує стійке небажання виконання своїх зобов’язань по «Мінську». «Спочатку з боку Росії має припиниться насильство, потім можна буде говорити про виконання Україною політичної частини угод. …Читати далі
Опубліковано: 16.01.2017
В рубриці: політика • Україна | Теги: заяви, партнери, союзники, США |
Сон перервав тривожний дзвінок з повідомленням про озброєний напад на олевчан посеред міста
Ми оперативно виїхали на місце події. Картина вражає зухвалістю: близько 12 години ночі в центр Олевська приїхали щонайменше 3 автомобілі, серед яких мікроавтобус. З авто вибігли невідомі особи спортивної зовнішності озброєні пістолетами та гвинтівками. Вони розпочали розстрілювати молодих хлопців які знаходилися поблизу кав’ярні та парковки.
Під час масового зіткнення, хтось з приїжджих кинув в натовп гранату, як наслідок багато молодих людей отримали поранення різного ступеня. Когось забрала швидка, хтось поїхав до лікарні з друзями або небайдужими людьми, інші – розбіглися та займаються самолікуванням. …Читати далі
Опубліковано: 16.01.2017
В рубриці: кримінал • Україна | Теги: банди, війни, копачі, розбірки |
Він став першим серед українців доктором медицини. Папа Римський Сикст ІV, призначивши Юрія Дрогобича своїм радником, доручив йому скласти астрологічний прогноз на 1483 рік
Навряд чи знайдеться людина, яка не знала б Мішеля Нострадамуса, який здобув всесвітню відомість завдяки своїм пророцтвам. Закодовані в його катренах події й дотепер хвилюють дослідників передбачень, які охоплюють період від середньовіччя до наших днів. Але не всі, навіть серед українців, знають про те, що наш перший астролог Юрій Михайлович Котермак, більше відомий як Юрій Дрогобич (під таким прізвищем вийшла його праця), майже на півстоліття раніше …Читати далі
Опубліковано: 15.01.2017
В рубриці: Історія • цікаве | Теги: відомі люди, Дрогобич, Котермак |
Поліція Трускавця затримала чоловіка, який тривалий час займався збутом наркотичних препаратів
У затриманого виявили амфітамін, колбочки та ваги, використовувані ним при реалізації наркотиків.
До Трускавецького відділення поліції неодноразово поступали звернення від трускавчан, які проживають в районі магазину “Вишенька” на вулиці Сагайдачного, про те, що поблизу них є точка збуту наркотичних препаратів. Молодий трускавчанин збував наркотичні засоби навпроти готелю “У Батька” практично щоденно. Тому, задля його затримання, поліцією було влаштовано засідку. …Читати далі
Опубліковано: 13.01.2017
В рубриці: Кримінал • новини Трускавця | Теги: злочинці, наркотики, правоохоронці |
На автобусних маршрутах приміського і міжміського сполучення у Львівській області з 15 січня 2017 року діятимуть нові тарифи, — прес-служба Асоціації перевізників Львівщини
На підставі постанови Кабінету Міністрів України №240 автотранспортні підприємства на автобусних маршрутах загального користування Львівської області у приміському та міжміському внутрішньо-обласному сполученні у другій половині січня 2017 року вводять в дію нові тарифи на перевезення пасажирів і багажу.
На маршрутах міжміського сполучення тариф зросте на 10-12 відсотків . Мінімальна вартість проїзду становитиме 5,00 гривень. …Читати далі
Опубліковано: 13.01.2017
В рубриці: Транспорт | Теги: обговорення, перевізники, тарифи |
З 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3200,0 гривень
Таким чином, мінімальний страховий внесок становить 704,0 гривні (3200,0 грн. х 22% ).
Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. …Читати далі
Опубліковано: 12.01.2017
В рубриці: економіка • Україна | Теги: внески, платники, податки |
Вже кілька днів на Светлодарской дузі йдуть серйозні бої. Бійцям АТО вдалося відбити у окупантів нові позиції: ділянки вкрай важливими та мають стратегічне значення
Захоплене Дебальцеве стало ближче до України.
Про це повідомляє волонтер Юрій Мисягін.
«Найсвіжіше. Коротко і без подробиць. …Читати далі
Опубліковано: 12.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: бої, Донбас, звитяги, території |
У Дрогобичі в приміщенні КП «Дрогобичтеплоенерго» (вул. Індустріальна, 1-а) та у приміщенні автовокзалу залізничної станції (майдан Злуки, 1-а) організовано роботу пунктів обігріву
Саме туди доправляють безхатченків.
Повідомляють ДНК з посиланням на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. …Читати далі
Опубліковано: 11.01.2017
В рубриці: Господарка • новини Дрогобича | Теги: безхатьки, морози, пункти |
Упродовж 14-15 січня в спортивному залі Дрогобицької ДЮСШ ім. Івана Боберського (м. Дрогобич, вул. акад. Сахарова, 2-а) триватимуть Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці “Кубок Прикарпаття”
Змагання присвячено 70-тиріччю від дня заснування Дрогобицької спортивної школи. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. В змаганнях візьме участь близько 80 спортсменів із Житомира, Миколаєва, Кам’янця-Подільського, Кривого Рогу, Львова та Дрогобича. …Читати далі
Опубліковано: 10.01.2017
В рубриці: акробатика • Спорт | Теги: звитяги, змагання, спортовці |
У неділю, 8 січня, до Трускавця з”їхалися колядники зі всіх кутків України
Учнівський вертеп з Луганська, морські піхотинці з Донеччини, гурт «Різдвяні дзвони» з Дрогобича.
Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує волонтер Марія Головкевич.
Містерія Різдвяного дійства проходила в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, настоятель якої о. Володимир Бондарчук є волонтером. Волонтерська коляда для допомоги пораненим воїнам АТО зібрала 2 538 гривень і 5 доларів США, які організатори коляди …Читати далі
Опубліковано: 10.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: війна. допомога, воїни, коляда |