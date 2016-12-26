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Дрогобиччина — новини краю

Інформаційний портал Дрогобицького району

«Росія таки буде наддержавою. Але Москви там не буде»: Астролог пророкує розвал РФ

крах імперіїВлад Росс переконаний, що Північний Кавказ, Чечня, Дагестан, Осетія відваляться від Росії

З часом Кавказ «відвалиться» від Росії, а Російська Федерація стане федеральним утворенням не тільки де-юре, а й де-факто. Такий прогноз в ефірі «Обозревателя» висловив астролог Влад Росс, передають ДНК.

«Весь Північний Кавказ, Чечня, Дагестан, Осетія відваляться від Росії — це давній мій прогноз. Весь Кавказ в кінцевому результаті не буде російським», — сказав він. …Читати далі

Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина  | Коментарі відсутні

Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу

Різдвяні свята18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво

Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій або й ще ніколи не святкували Різдва.

Просимо Вас не бути байдужими та відгукнутися і подарувати діткам Різдвяну радість!

Звертайтеся за тел. 096 670 22 89, або ж підходьте за адресою: БФ “Карітас СДЄ”, м. Дрогобич, вул. Чорновола, 4. …Читати далі

Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччинановини Дрогобича  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Земельні ділянки для учасників АТО

Земля учасникам АТОВиділення земельних ділянок для учасників АТО з Трускавця обговорювалося в Дрогобицькій РДА

Нещодавно в Дрогобицькій РДА відбулася зустріч з громадськими активістами, учасниками АТО щодо виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва мешканцям Трускавця, які брали участь у бойових діях на сході країни.

Сьогодні для проведення більш предметної розмови відбулась розширена нарада за участю голови Дрогобицької райдержадміністрації Володимира Шутка, …Читати далі

Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Трускавецькі школярі підтримали військових

школярі ТрускавцяУчні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових

От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія».

Святковий концерт, який був проведений в містечку Базове, схвилював до глибини душі кожного присутнього в залі солдата. …Читати далі

Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччинановини Трускавця  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Донецьку підірвали екс-чиновника СБУ, що перейшов на бік терористів, — Грицак

СБУУ центрі окупованого Донецька постраждав від вибуху екс-заступник начальника слідства Донецького управління СБУ, який перейшов на бік бойовиків

Про це в інтерв’ю «112 каналу» розповів глава СБУ Василь Грицак, повідомляють ДНК.

«Ми затримували військовослужбовців СБУ в чині полковників, підполковників за роботу на Росію. Наприклад, заступник начальника слідства Донецького управління. Кажуть, що минулого тижня його висадили у центрі Донецька», — заявив він. …Читати далі

Опубліковано: 28.12.2016
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: | Коментарі відсутні

«Розчленувати Україну і знищити кілька мільйонів нелояльних РФ людей…» (Відео)

фашисти РФЧудові речі озвучує російський економіст, аналітик, публіцист, теле — і радіоведучий, колишній чиновник адміністрації президента РФ Михайло Хазін:

«Грубо кажучи, декілька мільйонів чоловік, яких виправити не можна. Ну їх потрібно частково ліквідувати, а частково – вигнати…

Новоросія, тобто вся територія від Харкова до Одеської області. Це може бути Запорізька, Дніпропетровська, загалом, все. Новоросія повинна увійти в Росію областями з повною денацифікацією, деукраїнізацією. З повною забороною використання українського шрифту, українських текстів, передач українською мовою, викладання українською. …Читати далі

Опубліковано: 28.12.2016
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , , | 1 Коментар

В природоохоронній зоні курорту Східниця вирубують ліси

курорт СхідницяКурорт Східниця – мека для відновлення здоров’я, активного відпочинку та приємного проведення часу

Проте і її не оминула вирубка лісів. Грузовики, трактори, що вивозили дерева з лісу, помітив Роман Германович. Саме про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В Східниці біля джерела N3 в охоронній зоні, відбувається масова вирубка лісу Дрогобицьким лісгоспом, і вивозиться поспіхом важкою технікою, без всяких дозволів і документів.Що ж буде з курортом, коли виріжуть всю красоту Східниці? Хто до нас приїде відпочивати??? …Читати далі

Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Ефектний удар Українського боксера визнаний кращим нокаутом світу (Відео)

ЧемпіонЧемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко отримав чергове міжнародне визнання. Український боксер визнаний автором найкращого нокауту світу 2016 року

Такого звання наш співвітчизник удостоївся від авторитетного видання ESPN. Колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес захопився Василем в ефірі програми Golpe a Golpe. …Читати далі

Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: боксВідео  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Дрогобицькі поліцейські затримали зловмисника, котрий причетний до 15 квартирних крадіжок

квартирні злодіїМешканцю міста Стебник оголошено про підозру у скоєнні злочинів, йому загрожує позбавлення волі від трьох до шести років

У Дрогобичі, проникнувши через вікно до квартири місцевого мешканця, зловмисник намагався викрасти звідти телевізор, ноутбук та інше майно на загальну суму в понад 9300 гривень. Проте здійснити крадіжку чоловікові завадили працівники Дрогобицького відділу поліції, які затримали його на місці події в порядку ст.208 КПК України.

Під час слідства було встановлено, що 44-річний зловмисник причетний до скоєння 15 крадіжок з помешкань жителів Дрогобицького району. …Читати далі

Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: Криміналновини Стебника  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Московський суд на прохання екс-регіонала Олійника визнав Революцію Гідності «державним переворотом»

суд в ерефіїЯкісь «унікальні відносини» між українським і російським народом «зобов’язали» московського суддю дати «правову оцінку» подіям, що сталися в сусідній суверенній державі в 2014 році і в Україні були названі Революцією Гідності

Дорогомиловський суд Москви задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом, повідомляють ДНК з посиланням на ТАСС. …Читати далі

Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Торгівельна блокада ОРДЛО почалася, — ветерани АТО

ОРДЛОЩе 16 грудня бійці добровольчих батальйонів оголосили бойовикам на Донбасі ультиматум

Закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям «ЛНР/ДНР» ветерани АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко, передають ДНК.

«Ветерани починають дії із блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. зв. «ДНР/ЛНР», так й «українські» олігархи і чиновники», — йдеться у його повідомленні. …Читати далі

Опубліковано: 26.12.2016
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Робочі групи порушень щодо перевезення пільговиків не виявили

перевізники ДрогобиччиниВ п’ятницю, 23 грудня, протягом дня проводилося обстеження маршруту № 147 Дрогобич-Трускавець, який обслуговує МКП «Транс-екіпаж» щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян

На даному маршруті працювали три робочі групи, якими було складено відповідні акти обстежень.

За результатами обстеження зауважень щодо перевезення пільгових категорій населення на даному маршруті немає. …Читати далі

Опубліковано: 26.12.2016
В рубриці: новини ДрогобичаТранспорт  | Теги: , , | Коментарі відсутні

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