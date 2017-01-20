Дрогобиччина — новини краю

Травмованого було госпіталізовано у реанімаційне відділення

У Трускавецьке відділення поліції 23 січня близько 23.00 надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про те, що до них з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, алкогольне сп’яніння» доставлений невідомий чоловік.

Як встановили правоохоронці, госпіталізований – 33-річний мешканець Кіровоградської області, котрий проживав у одному з санаторіїв. У той день у одному з трускавецьких ресторанів чоловік розпивав спиртне. Близько 21.45 між ним та 58-річний місцевим мешканцем …Читати далі