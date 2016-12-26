Дрогобиччина — новини краю

18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво

Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій або й ще ніколи не святкували Різдва.

Просимо Вас не бути байдужими та відгукнутися і подарувати діткам Різдвяну радість!

Звертайтеся за тел. 096 670 22 89, або ж підходьте за адресою: БФ “Карітас СДЄ”, м. Дрогобич, вул. Чорновола, 4. …Читати далі