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Дрогобиччина — новини краю

Інформаційний портал Дрогобицького району

Поранений бойовик, якого кинули «свої», здав СБУ всіх з потрохами

війна на ДонбасіУ Службі безпеки України бойовик, який був захоплений українськими військовослужбовцями під час боїв 29 січня, дав перші свідчення

Бойовик був поранений під час штурму українських позицій, однак терористи залишили свого «бойового товариша» на передовій.

Потрапивши у полон, «ДНРовець» був переданий в Службу безпеки України. Про це з посиланням на прес-центр СБУ …Читати далі

Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Мера Дрогобича закидали яйцями

Дрогобич владаПід час сесії Дрогобицької міської ради, яка проходила 31 січня, в міського голову Тараса Кучму полетіли курячі яйця

Громадські активісти прийшли підтримати батьків учнів гімназії, які відстоюють право на поділ класів в цьому навчальному закладі. Саме ці активісти й почали закидати мера Дрогобича яйцями. Очевидці кажуть, що це було жалюгідне видовище.

Та не лише мер потерпів на сесії – дісталося і окремим депутатам, а особливо представнику інформаційного відділу Зіновію Кваснію, якому яйцем влучило в око. …Читати далі

Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: Владановини Дрогобича  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Трускавці пройде ІІ фестиваль церковних хорів

фестиваль у ТрускавціДругий Трускавецький міський фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» пройде на свято Трьох Святителів, 12 лютого

Організаторами фестивалю є Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксоляна Мартинюк).

Хоровий спів під час Богослужіння є окрасою Святої Літургії в різних обрядах. Але особливо зворушливим та піднесеним є спів хору в візантійсько-українському обряді, тобто в Українській Греко-Католицькій Церкві. …Читати далі

Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: новини ТрускавцяРелігія  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобичі навчали проведенню процедур закупівель в електронній системі «ProZorro»

система ProZorroСемінар провела начальник управління тарифної та тендерної політики департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Мирослава Лазорищак

Сьогодні, 31 січня, в Дрогобицькій райдержадміністрації відбувся виїзний навчальний семінар щодо організації проведення процедур закупівель в електронній системі «ProZorro», організований департаментом економічної політики облдержадміністрації.

Про це повідомляє ДНК з посиланням на сектор з питань інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю РДА. …Читати далі

Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобицькому районі громади продовжують боротьбу

Доброгостів-ТрускавецьУ громадах Дрогобицького району відбуваються громадські слухання щодо вартості проїзду у приміських автобусах

У с. Доброгостів відбулася гаряча дискусія щодо тарифів в автобусах на маршруті Доброгостів-Трускавець.

Сільський голова Любомир Пасемко представив присутнім запрошених та озвучив ряд вимог від громади: відсторонити від перевезень одного з водіїв за хамство; оскільки Доброгостів є транзитним селом, то виникає проблема із перевезенням пільговиків, бо пільгові місця вже зайняті в Уличному, тому це треба …Читати далі

Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Сьогодні вночі в Бориславі горів «Мерседес»

пожежа в БориславіНа місце події оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення 6 ДПРЧ м. Борислав

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 31 січня о 00.47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Міцкевича, в автомобілі «Mercedes С200».

Завдяки злагодженим діям вогнеборців займання вдалось швидко ліквідувати, запобігши повному згоранню автомобіля. Пожежу локалізовано о 00.54 та ліквідовано о 00.55. Вогнем знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено салон автомобіля. Причина займання встановлюється. Постраждалих на місці події немає. …Читати далі

Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Борислава  | Теги: , | Коментарі відсутні

Сили АТО провели раптову контратаку під Авдіївкою

бої під АвдієвкоюЗахоплені нові позиції на фланзі авдіївської промзони

Українські бійці 72-ї бригади ЗСУ, яка обороняють Авдіївку від нападу російських терористів, в ході несподіваної контратаки захопили позиції противника в районі Ясинуватської транспортної розв’язки.

Ця найважливіша ділянка знаходиться на фланзі авдіївської промзони. Саме в ході цієї контратаки і були взяті в полон троє бойовиків, про що повідомляв штаб вчора. …Читати далі

Опубліковано: 31.01.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Як ми сьогодні ходили в басейн і ніц з того не вийшло, бо … (Відео)

басейн у ДрогобичіНа офіційній сторінці міської ради було анонсовано, що з понеділка мешканці Дрогобича матимуть плавати у нововідкритому басейні

Відвідідування відбуватметься відповідно до графіку та тарифів, затверджених виконкомом Дрогобицької міської ради.

Чому це все не було зроблено ще до відкриття басейну (19 січня) не знаю.
Але є те, що. З понеділка, так з понеділка. …Читати далі

Опубліковано: 30.01.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Дрогобича  | Теги: , , | 2 Коментарі

Пентагон досі не хоче надавати Україні розвіддані

допомога СШАСтало відомо, чому США відмовляються передавати Україні військові технології для боротьби з Росією на Донбасі

США не хочуть надавати Україні військові технології з-за ризиків і побоювання, що Київ може зайняти в майбутньому нові ринки озброєнь, які зараз приносять прибуток Вашингтону.

Про це в коментарі українським ЗМІ заявив колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ генерал Юрій Думанський. Він прокоментував надання щорічної військової допомоги в розмірі 300 мільйонів доларів і зазначив, що Вашингтон витрачав на війну в Афганістані, діючи проти СРСР, від 3 до 30 мільярдів доларів. Думанський зазначив, що на цьому тлі допомога Україні виглядає вкрай слабо. …Читати далі

Опубліковано: 29.01.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

«Якщо ви нас разгоните, ми помстимося, фізично знищуючи залізничні магістралі»

Блокада ДонбасаУчасники блокади Донбасу мають намір твердо стояти проти «торгівлі з терористами на крові українців»

Дані про те, що в уряді мають намір здійснити силовий розгін блокуючих залізничний шлях в «ЛНР» попередньо підтверджені, пишуть в «Штабі блокади торгівлі з окупантами».

На своїй сторінці у «Фейсбук» Штаб блокади торгівлі з окупантами зробив заяву, в якому пригрозив, що, якщо влада країни дійсно мають намір силою розігнати учасників акції протесту, він буде змушений узяти за основу партизанські методи боротьби з російською окупацією. …Читати далі

Опубліковано: 29.01.2017
В рубриці: економікаУкраїна  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Не дай корупції шансу, проголосуй!

міські петиціїНа сайті Дрогобицької міської ради 27 січня опубліковано для збору підписів дві дуже важливі петиції:

«Про обов’язковість використання електронної системи публічних закупівель ProZorro у допорогових закупівлях» та «Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Дрогобицької міської ради та Переліку інформації про діяльність КП, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню» .

Просимо підтримати, адже кожна із них має набрати не менше, ніж 100 голосів, аби бути прийнятою до розгляду міською радою. А це дуже важливі питання! …Читати далі

Опубліковано: 28.01.2017
В рубриці: Владановини Дрогобича  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Громада Дрогобича отримає 8 безкоштовних Wi-Fi зон та 2 мобільні додатки

безкоштовний Wi-FiУже цього року в місті буде облаштовано вісім безкоштовних Wi-Fi зон, вісім веб-камер для оглядин туристичних об`єктів через портал міста та два мобільні додатки (україно- та англомовні)

Комунальна установа «Інститут міста Дрогобича», яка ще з 2016 року вела проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» в розділі «Розумні міста» отримала перемогу. З цього приводу було підписано двохсторонню угоду між Дрогобицькою міською радою, та керівником ЄС – ПРООН в Україні. …Читати далі

Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Дрогобича  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

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