Дрогобиччина — новини краю

З часом Кавказ «відвалиться» від Росії, а Російська Федерація стане федеральним утворенням не тільки де-юре, а й де-факто. Такий прогноз в ефірі «Обозревателя» висловив астролог Влад Росс, передають ДНК.
«Весь Північний Кавказ, Чечня, Дагестан, Осетія відваляться від Росії — це давній мій прогноз. Весь Кавказ в кінцевому результаті не буде російським», — сказав він. …Читати далі
Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина | Коментарі відсутні
Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій або й ще ніколи не святкували Різдва.
Просимо Вас не бути байдужими та відгукнутися і подарувати діткам Різдвяну радість!
Звертайтеся за тел. 096 670 22 89, або ж підходьте за адресою: БФ “Карітас СДЄ”, м. Дрогобич, вул. Чорновола, 4. …Читати далі
Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: діти, допомога, свята | Коментарі відсутні
Нещодавно в Дрогобицькій РДА відбулася зустріч з громадськими активістами, учасниками АТО щодо виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва мешканцям Трускавця, які брали участь у бойових діях на сході країни.
Сьогодні для проведення більш предметної розмови відбулась розширена нарада за участю голови Дрогобицької райдержадміністрації Володимира Шутка, …Читати далі
Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: АТО, земля, наділи, учасники | Коментарі відсутні
От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія».
Святковий концерт, який був проведений в містечку Базове, схвилював до глибини душі кожного присутнього в залі солдата. …Читати далі
Опубліковано: 30.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: військові, допомога, школярі | Коментарі відсутні
Проте і її не оминула вирубка лісів. Грузовики, трактори, що вивозили дерева з лісу, помітив Роман Германович. Саме про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
В Східниці біля джерела N3 в охоронній зоні, відбувається масова вирубка лісу Дрогобицьким лісгоспом, і вивозиться поспіхом важкою технікою, без всяких дозволів і документів.Що ж буде з курортом, коли виріжуть всю красоту Східниці? Хто до нас приїде відпочивати??? …Читати далі
Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: вандали, вирубка, ліси, Східниця | Коментарі відсутні
Такого звання наш співвітчизник удостоївся від авторитетного видання ESPN. Колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес захопився Василем в ефірі програми Golpe a Golpe. …Читати далі
Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: бокс • Відео | Теги: звання, нокаути, чемпіони | Коментарі відсутні
У Дрогобичі, проникнувши через вікно до квартири місцевого мешканця, зловмисник намагався викрасти звідти телевізор, ноутбук та інше майно на загальну суму в понад 9300 гривень. Проте здійснити крадіжку чоловікові завадили працівники Дрогобицького відділу поліції, які затримали його на місці події в порядку ст.208 КПК України.
Під час слідства було встановлено, що 44-річний зловмисник причетний до скоєння 15 крадіжок з помешкань жителів Дрогобицького району. …Читати далі
Опубліковано: 27.12.2016
В рубриці: Кримінал • новини Стебника | Теги: злочини, крадіжки, поліція | Коментарі відсутні
На даному маршруті працювали три робочі групи, якими було складено відповідні акти обстежень.
За результатами обстеження зауважень щодо перевезення пільгових категорій населення на даному маршруті немає. …Читати далі
Опубліковано: 26.12.2016
В рубриці: новини Дрогобича • Транспорт | Теги: маршрути, перевізники, перевірки | Коментарі відсутні