Дрогобиччина — новини краю

Стало відомо, чому США відмовляються передавати Україні військові технології для боротьби з Росією на Донбасі

США не хочуть надавати Україні військові технології з-за ризиків і побоювання, що Київ може зайняти в майбутньому нові ринки озброєнь, які зараз приносять прибуток Вашингтону.

Про це в коментарі українським ЗМІ заявив колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ генерал Юрій Думанський. Він прокоментував надання щорічної військової допомоги в розмірі 300 мільйонів доларів і зазначив, що Вашингтон витрачав на війну в Афганістані, діючи проти СРСР, від 3 до 30 мільярдів доларів. Думанський зазначив, що на цьому тлі допомога Україні виглядає вкрай слабо. …Читати далі