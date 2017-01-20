Дрогобиччина — новини краю

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 25 січня о 15.05 на автодорозі “Львів – Краковець” поблизу с. Тернавиця Яворівського району водій вантажного автомобіля “Вольво” із причіпом «Когель», 1992 року народження, житель м. Дрогобич, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем “Renault Scenic”, водій – 1975 року народження, житель с. Залуччя-Горішне, Івано-Франківська область, Снятинський район. …Читати далі
Опубліковано: 25.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: ДТП, ОДА | Коментарі відсутні
У Трускавецьке відділення поліції 23 січня близько 23.00 надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про те, що до них з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, алкогольне сп’яніння» доставлений невідомий чоловік.
Як встановили правоохоронці, госпіталізований – 33-річний мешканець Кіровоградської області, котрий проживав у одному з санаторіїв. У той день у одному з трускавецьких ресторанів чоловік розпивав спиртне. Близько 21.45 між ним та 58-річний місцевим мешканцем …Читати далі
Опубліковано: 24.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: бійки, курортники, поліція | Коментарі відсутні
Про це інформує прес-служба БФ «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, який опікується ребцентром. Володимир Парасюк завітав до реабілітантів спільно з гуртом «Шосте Чуття». Гості відкрили футбольний сезон на новому футбольному полі, поспілкувалися. Володимир Парасюк поділився історією свого життя і баченням майбутнього розвитку України як самостійної незалежної держави. Фіналом зустрічі був концерт за участі гурту “Шосте Чуття” і усіх присутніх. …Читати далі
Опубліковано: 24.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: візити, депутати | Коментарі відсутні
З десяток дітей різного віку заспівали у холі дельфінарію колядку «Нова радість стала» під звуки двох скрипок, на яких грали самі ж учасники вертепу. Крім того, перед відвідувачами закладу відбувся сценічний виступ, де в міцній звитязі двох мушкетерів вирішувалося буття Бога. Їм з`явилася зірка і ангел, а також лісові звірі – вони засвідчили, що Бог існує. …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: Відпочинок • новини Трускавця | Теги: вертеп, дельфінарій, коляда, свята | Коментарі відсутні
У відеоряді, який супроводжує пісню Мобі, є кілька кадрів з різних демонстрацій і мітингів, передає ДНК.
Зокрема, при створенні кліпу була використана відеохроніка подій, які сталися взимку 2013-2014 років біля будівлі Адміністрації президента в столиці України. Також автори відео використовували зображення деяких політиків. …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: Культура • цікаве | Теги: виконавці, відео, проекти, хіти | Коментарі відсутні
Христі — 13 років і майже всі вони пройшли у лікарняних палатах. Іншого життя вона фактично не бачила. Тому в неї є лише одна мрія — повернути собі втрачене дитинство та бути здоровою. І саме зараз у неї з’явився шанс! Христя чекає на неродинну трансплантацію, яка відбудеться за кордоном, що є єдиною можливістю здійснити такі недитячі мрії! Ціна питання 120 000 Є. Попереду найважче випробування, яке їй не пройти без нашої допомоги! …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: благодійність, діти, донори, допомога | Коментарі відсутні
Першим виступив депутат Дрогобицької міської ради Тарас Демко, який закликав міську раду підтримати освітню мережу міста, зокрема Дрогобицьку гімназію ім. Богдана Лепкого як елітний освітній заклад не лише Дрогобича, а згідно результатів ЗНО випускників – всієї України.
Пан Тарас також наголосив, що вся фракція партії «Громадянська позицію» цілком підтримує вимоги батьків гімназистів. Після його виступу від імені батьків гімназистів виступила Ірина Хомич, дитина якої навчається у гімназії. У своєму виступі вона зачитала …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: новини Дрогобича • Освіта | Теги: оптимізація, освітяни, сесії, фінансування | Коментарі відсутні