Дрогобиччина — новини краю

У Службі безпеки України бойовик, який був захоплений українськими військовослужбовцями під час боїв 29 січня, дав перші свідчення

Бойовик був поранений під час штурму українських позицій, однак терористи залишили свого «бойового товариша» на передовій.

Потрапивши у полон, «ДНРовець» був переданий в Службу безпеки України. Про це з посиланням на прес-центр СБУ …Читати далі