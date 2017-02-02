Дрогобиччина — новини краю

Однак цього російські «Відомості» вже не показали, різко перервавши трансляцію

Російський новинний канал перервав трансляцію інтерв’ю Дональда Трампа після репліки американського тележурналіста, який назвав главу Росії вбивцею. Але найстрашніше для російських глядачів сталося парою секунд пізніше, коли президент Америки Дональд Трамп погодився з характеристикою журналіста телеканалу Fox News, даної Володимиру Путіну.

Однак російські глядачі цього вже не побачили, а пізніше в російських новинних стрічках з’явилася сильно пом’якшена і перефразована форма даної репліки, в якій, замість реальних слів журналіста «Але Путін — вбивця», було написано «На думку журналіста, …Читати далі