Дрогобиччина — новини краю

У США розповіли про ймовірність повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Олександр Мотиль вважає, що майбутній глава Білого дому Трамп, хоче він того чи ні, може змусити російського лідера Путіна в значній мірі розширити сферу впливу Кремля в східноєвропейському регіоні.

Незважаючи на невелику ймовірність повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Києву все ж потрібно постійно до цього бути готовим. Відповідної точки зору дотримується Олександр Мотиль, який є професором політології в Ратгерському …Читати далі