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Дрогобиччина — новини краю

Інформаційний портал Дрогобицького району

Бориславські енергетики пересядуть на Mitsubishi

енергетики БориславаДля того, щоб якнайшвидше відновлювати електропостачання ПАТ «Львівобленерго» оновлює автопарк аварійних бригад – міняє «радянські» УАЗи на японські Mitsubishi

«Наприкінці 2016 року ПАТ «Львівобленерго» придбало 8 автомобілів марки Mitsubishi L-200, якими будуть забезпечені оперативно-виїзні бригади енергетиків», – розповів сьогодні під час брифінгу заступник директора СО «Львівенергоавтотранс» ПАТ «Львівобленерго» Тарас Костів.

Нові автомобілі поїдуть у чотири райони Львівщини: Бориславський, Пустомитівський, Стрийський та Жовківський райони електромереж; три машини залишаться у Львові. …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Господаркановини Борислава  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Мер Стебника Старосольський звітуватиме 5-го лютого в Народному домі

мер СтебникаУ неділю, 5-го лютого, в Народному домі відбудеться звіт про виконану роботу міського голови Стебника Петра Старосольського

Захід розпочнеться о 15-ій годині. Про це очільник міста калійників повідомив 27-го січня під час пленарного засідання XIX позачергової сесії Стебницької міської ради VII скликання.

Очікується, що інформація, яка міститиметься в звіті повинна охоплювати період, починаючи з 13-го листопада 2015 року (початок нової каденції). …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Стебника  | Теги: , | Коментарі відсутні

Лукашенко відкрито визнав, що Росія веде масштабну війну на Донбасі

ЛукашенкоПеред десятками журналістів та громадських діячів президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація воює на Донбасі

У п’ятницю, 3 лютого, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів масштабну прес-конференцію для журналістів і громадськості в Мінську.

Більшу частину свого виступу глава держави присвятив критиці дій Російської Федерації, в тому числі і агресії Кремля на Донбасі. «Ви (Росія — ред.) постачаєте бензин, …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: війнаСвіт  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобичі побили громадську активістку

Воля УкраїниУ четвер, 2 лютого, біля 17.30 напали та побили активістку ГО «Воля України» Лідію Надкерничну

Нападника затримано. Ним виявився мешканець міста Харкова Яковенко Денис. Мета нападника – перешкодити активістці зайти до приміщення міської ратуші та взяти участь у звіті голови міста Дрогобича Тараса Кучми.

Керував операцією побиття активістки працівник юридичного відділу Дрогобицької міської ради та екс-працівник прокуратури Львівської області Дзерин Володимир.

Сам міський голова та члени його команди неодноразово погрожували членам нашої організації. Чи є зв’язок між діями нападника та погрозами в сторону активістів від керівника міста встановить слідство.

Лідія Надкернична на даний момент перебуває у лікарні.

Прес-служба ГО «Воля України»

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Коментарі відсутні

Трускавчани виїжджають до Ізраїлю

туристична виставкаПредставники ряду санаторно-оздоровчих закладів Трускавця візьмуть участь в туристичній виставці, яка пройде на початку наступного тижня в столиці держави Ізраїль м. Тель-Авів

Про це інформує Трускавецький вісник. Участь у виставці візьмуть також представники Трускавецької міської ради та Львівської ОДА.

Очікується, що ця поїздка сприятиме промоції нашого краю в Ізраїлі та зміцненню двосторонніх українсько-ізраїльських зв’язків. …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Трускавця  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Кремль стурбований озброєнням терористів «ДНР» і «ЛНР»: Пєсков зробив чергову скандальну заяву

війна з ерефієюМосква співпереживає терористам «ЛДНР» і висловлює глибоку надію, що окупантам сходу України поки ще вистачає боєприпасів

Дмитро Пєсков, який обіймає посаду прес-секретаря глави Кремля Володимира Путіна, заявив, що, мовляв, Збройні сили України діють вкрай агресивно по відношенню до сепаратистских псевдореспублік. Про це пише «Інтерфакс», передає ДНК. Він також висловив сподівання, що терористам «ДНР» і «ЛНР» поки ще вистачає боєприпасів. …Читати далі

Опубліковано: 03.02.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Східниці знайомилися із автономними системами очистки стоків

курорт СхідницяНавчально-ознайомчий семінар з питань захисту навколишнього середовища та очистки стічних вод шляхом застосування сучасних автономних очисних споруд провели минулого тижня у Східниці працівники ТзОВ «Еколайн» із Києва

Ініціатором проведення даного заходу став селищний голова Іван Піляк. Саме на його прохання до курортного селища прихало із Києва практично усе керівництво товариства.

Регіональний представник ТзОВ «Еколайн» у регіоні бориславець Андрій Місько, …Читати далі

Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Назавжди буде з нами подвиг Крут

герої КрутМинулої п’ятниці на центральному майдані міста зібралася молодь Борислава та й люди старших поколінь, щоб вшанувати безсмертний подвиг юнаків-героїв Крут

У далекому січні 1918 року, коли російські більшовики підступили до серця України – Києва, юні герої стали на захист свободи рідної землі. Все, як тоді, – мороз, сніги; можна повністю уявити собі події тих далеких літ. Адже і зараз незалежність нашої держави під загрозою, і зараз російські орди зі сходу прагнуть знищити Україну.

Як і тоді, кращі з кращих зі зброєю в руках відстоюють незалежність рідної землі проти знавіснілих банд Кремля у кривавих боях на сході країни. …Читати далі

Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Історіяновини Борислава  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобичі відкрито кримінальне провадження за хуліганські дій під час сесії

яйця в сесійній заліПодія відбулась 31 січня. У сесійну залу зайшла група осіб на чолі з місцевою мешканкою. Жінка закидала президію яйцями

У Дрогобицький відділ поліції 31 січня звернувся працівник міськради. Чоловік повідомив, що близько 10.20, під час сесії міськради, у сесійну залу зайшла 47-річна місцева мешканка з групою осіб. Вказані громадяни намагались зірвати сесію.

За словами заявника, громадянка перекрикувала міського голову, підбурювала присутніх до порушення публічного порядку, а потім закидала президію яйцями, які принесла з собою. …Читати далі

Опубліковано: 02.02.2017
В рубриці: Криміналновини Дрогобича  | Теги: , , | 2 Коментарі

Поранений бойовик, якого кинули «свої», здав СБУ всіх з потрохами

війна на ДонбасіУ Службі безпеки України бойовик, який був захоплений українськими військовослужбовцями під час боїв 29 січня, дав перші свідчення

Бойовик був поранений під час штурму українських позицій, однак терористи залишили свого «бойового товариша» на передовій.

Потрапивши у полон, «ДНРовець» був переданий в Службу безпеки України. Про це з посиланням на прес-центр СБУ …Читати далі

Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Мера Дрогобича закидали яйцями

Дрогобич владаПід час сесії Дрогобицької міської ради, яка проходила 31 січня, в міського голову Тараса Кучму полетіли курячі яйця

Громадські активісти прийшли підтримати батьків учнів гімназії, які відстоюють право на поділ класів в цьому навчальному закладі. Саме ці активісти й почали закидати мера Дрогобича яйцями. Очевидці кажуть, що це було жалюгідне видовище.

Та не лише мер потерпів на сесії – дісталося і окремим депутатам, а особливо представнику інформаційного відділу Зіновію Кваснію, якому яйцем влучило в око. …Читати далі

Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: Владановини Дрогобича  | Теги: , , | 2 Коментарі

У Трускавці пройде ІІ фестиваль церковних хорів

фестиваль у ТрускавціДругий Трускавецький міський фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» пройде на свято Трьох Святителів, 12 лютого

Організаторами фестивалю є Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксоляна Мартинюк).

Хоровий спів під час Богослужіння є окрасою Святої Літургії в різних обрядах. Але особливо зворушливим та піднесеним є спів хору в візантійсько-українському обряді, тобто в Українській Греко-Католицькій Церкві. …Читати далі

Опубліковано: 01.02.2017
В рубриці: новини ТрускавцяРелігія  | Теги: , , | Коментарі відсутні

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