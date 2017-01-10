Дрогобиччина — новини краю

Від сьогоднішнього дня, 16 січня, проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав – з 6 до 9 гривень, тобто на 50%

Рішення про підвищення проїзду шокувало пасажирів, особливо тих, які щодня добираються на роботу.

Що цікаво, раніше було анонсовано обговорення цього не простого для громади питання, але широкого розголосу чомусь не набрало. Та й взагалі чи було таке обговорення взагалі.

Одним словом, прийняли рішення і «скинули» на голови громадян до виконаня. …Читати далі