Дрогобиччина — новини краю

828 людей одночасно виконали «Нова радість стала». Дрогобич став володарем рекорду «Наймасовіша Різдвяна коляда».
Було дуже холодно. За словами організаторів, то ще рекорд з колядування в найморознішу вітряну погоду за надзвичайно високої вологості та рекорд з найоперативнішої організації акції — всього за кілька днів. …Читати далі
Опубліковано: 08.01.2017
В рубриці: Відпочинок • новини Дрогобича | Теги: громада, коляда, рекорди | 2 Коментарі
Відновлення транспортного засобу стало можливим завдяки дрогобицьким волонтерам і людям доброї волі. У дорогу автомобіль благословив о. Іван Гнатів, Голова комісії у справах капеланства.
За словами дрогобицького волонтера Володимира Бараняка, це вже 54-й автомобіль переданий дрогобичанами від початку війни на Сході України. …Читати далі
Опубліковано: 06.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: АТО, військові, транспорт | Коментарі відсутні
Нагадуємо: за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу та швидкість реакції передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування на один рік. …Читати далі
Опубліковано: 06.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: алкоголь, водії, правоохоронці, свята | Коментарі відсутні
Свято Різдва Христового є вісником оновлення і надії на краще, одним із найбільш шанованих в Україні. У цей день звідусіль з’їжджаються рідні та близькі, лунають колядки, оберегом горять на святковому столі вогні — так було з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть в серці почуття великої родини, любові до ближнього, єднання і злагоди.
Опубліковано: 05.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина | Теги: Різдво, свята, святкування | 2 Коментарі
Ідея організувати таку поїздку для українських діток учасників АТО виникла у членів української діаспори в Німеччині. Підхопили її в ЛОДА. Сприяв поїздці особисто голова ЛОДА Олег Синютка та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Вєслав Мазур.
Трускавецькі учасники АТО дізнались про можливість для їхніх дітей відвідати Німеччину на зустрічі з міським головою ще в вересні. Надія Онаць, начальник Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, проконсультувала щодо необхідних документів та допомогла їх оформити. …Читати далі
Опубліковано: 05.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: відпочинок, діти, свята | Коментарі відсутні
Про це повідомляє ДНК з посиланням на прес-службу управління поліції у Львівській області.
«Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса № 2, 35-річний житель Дрогобицького району, скоїв наїзд на пішохода, 38-річну жительку Самбірського району.
Від отриманих травм жінка померла в машині швидкої допомоги», — йдеться в повідомленні. …Читати далі
Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Кримінал • новини Дрогобича | Теги: ДТП, жертви, перевізники, правоохоронці | Коментарі відсутні
Про це повідомив ДНК з посиланням на начальника відділу молодіжної політики, сім’ї та спорту міськвиконкому Олександру Пашко.
«Ця акція відбувається щороку, – зазначила О.Пашко. – Вифлеємський вогонь миру передадуть до храмів та установ, звідки віряни зможуть взяти його та принести до своїх домівок». …Читати далі
Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: пластуни, Різдво, свята | Коментарі відсутні
Також міський очільник повідомив, що у відкриття передбачається участь обласного керівництва та осіб, які безпосередньо причетні до фінансування проекту з державного бюджету. …Читати далі
Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: басейн, відкриття, ремонти | Коментарі відсутні
За словами міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, синоптики прогнозують мінусову температуру майже на весь січень, тому варто організувати дозвілля дітей та молоді. …Читати далі
Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Відпочинок • новини Трускавця | Теги: дозвілля, каток, свята | 4 Коментарі
У Дрогобицький відділ поліції 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень про доставленого неповнолітнього пацієнта, у якого діагностували «холодову травму, судомний синдром та мозкову кому». Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.
Хлопця у безпорадному стані виявили перехожі на одній з вулиць міста та зателефонували його батькам, котрі й викликали медиків. …Читати далі
Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Кримінал • новини Дрогобича | Теги: маріхуана, отруєння, студенти | Коментарі відсутні