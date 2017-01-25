Дрогобиччина — новини краю

Стало відомо, чому США відмовляються передавати Україні військові технології для боротьби з Росією на Донбасі
США не хочуть надавати Україні військові технології з-за ризиків і побоювання, що Київ може зайняти в майбутньому нові ринки озброєнь, які зараз приносять прибуток Вашингтону.
Про це в коментарі українським ЗМІ заявив колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ генерал Юрій Думанський. Він прокоментував надання щорічної військової допомоги в розмірі 300 мільйонів доларів і зазначив, що Вашингтон витрачав на війну в Афганістані, діючи проти СРСР, від 3 до 30 мільярдів доларів. Думанський зазначив, що на цьому тлі допомога Україні виглядає вкрай слабо. …Читати далі
Опубліковано: 29.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: допомога, зброя, США, технології |
Учасники блокади Донбасу мають намір твердо стояти проти «торгівлі з терористами на крові українців»
Дані про те, що в уряді мають намір здійснити силовий розгін блокуючих залізничний шлях в «ЛНР» попередньо підтверджені, пишуть в «Штабі блокади торгівлі з окупантами».
На своїй сторінці у «Фейсбук» Штаб блокади торгівлі з окупантами зробив заяву, в якому пригрозив, що, якщо влада країни дійсно мають намір силою розігнати учасників акції протесту, він буде змушений узяти за основу партизанські методи боротьби з російською окупацією. …Читати далі
Опубліковано: 29.01.2017
В рубриці: економіка • Україна | Теги: АТО, блокада, добровольці, Донбас |
На сайті Дрогобицької міської ради 27 січня опубліковано для збору підписів дві дуже важливі петиції:
«Про обов’язковість використання електронної системи публічних закупівель ProZorro у допорогових закупівлях» та «Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Дрогобицької міської ради та Переліку інформації про діяльність КП, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню» .
Просимо підтримати, адже кожна із них має набрати не менше, ніж 100 голосів, аби бути прийнятою до розгляду міською радою. А це дуже важливі питання! …Читати далі
Опубліковано: 28.01.2017
В рубриці: Влада • новини Дрогобича | Теги: ProZorro, петиції, підписи |
Уже цього року в місті буде облаштовано вісім безкоштовних Wi-Fi зон, вісім веб-камер для оглядин туристичних об`єктів через портал міста та два мобільні додатки (україно- та англомовні)
Комунальна установа «Інститут міста Дрогобича», яка ще з 2016 року вела проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» в розділі «Розумні міста» отримала перемогу. З цього приводу було підписано двохсторонню угоду між Дрогобицькою міською радою, та керівником ЄС – ПРООН в Україні. …Читати далі
Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Дрогобича | Теги: Wi-Fi, додатки, зони, проекти |
Генпрокурор України Юрій Луценко анонсував початок відкритого суду над Януковичем
Генпрокурор України Юрій Луценко анонсував початок відкритого суду над збіглим президентом Віктором Януковичем, якого звинувачують у держзраді.
Про це повідомляє «Диалог.UA». Луценко запевнив, що незабаром захист екс-президента отримає всі необхідні матеріали справи. Проведення самого ж судового засідання планується на березень місяць. За словами Генерального прокурора, вся країна зможе спостерігати відкритий, …Читати далі
Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: кримінал • Україна | Теги: зрадники, рішення, суд |
Росія дала зрозуміти терористам, що «ДНР» — це дно, порадивши засунути паспорта «республіки» куди подалі
Початок 2017 року стало великою неприємністю для тих громадян «ДНР», які, бажаючи потрапити в Росію, перетинають кордон. Тепер на в’їзді у громадян з окупованої території вимагають для пред’явлення тільки легітимні українські паспорти, радячи «документ республіки» засунути куди подалі.
Тих, у кого українських паспортів не виявляється, розвертають і в країну не пускають. Дана ситуація стала повною несподіванкою, особливо у світлі обіцянок ватажка «ДНР» про те, що Росія визнала паспорта окупованих територій, з якими можна перетинати кордон, …Читати далі
Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: АТО, ДНК, Донбас, терористи |
Колишній ватажок терористичної організації «ЛНР» Валерій Болотов помер
Про це у середу повідомляє російське агентство РБК з посиланням на слова колишнього ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Бородая.
Бородай повідомив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Джерело видання, близьке до Болотова, підтвердило смерть екс-«глави ЛНР» в п’ятницю, 27 січня. Також було заявлено, що «владі» «ЛНР» запропонують поставити пам’ятник Болотову. …Читати далі
Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: бойовики, Донбас, ЛНР |
Досі інцидентів з псевдоконтролерами у Дрогобицькому водоканалі не траплялося, однак випадки, коли ошуканці видавали себе за службових осіб водоканалів, в Україні непоодинокі
До служби збуту КП «Дрогобичводоканал» нещодавно надійшло кілька звернень від мешканців міста, які цікавилися, чи проводить водоканал повірку засобів обліку води у приватному секторі, оскільки з цієї місією до них начебто навідувалися контролери. …Читати далі
Опубліковано: 27.01.2017
В рубриці: Господарка • новини Дрогобича | Теги: водоканал, контролери, попередження |
До участі в змаганнях вже заявились дитячі спортивні команди з України, Польщі і Словаччини. Кубок буде щорічним
У середу, 8 лютого, на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця» що знаходиться на околиці м. Борислав на відстані 5,5 км від центру Трускавця розпочнуться Перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання «Кубок «BUKOVYTSIA OPEN» Приймає Трускавець».
Триватимуть змагання два дні – 8 та 9 лютого.
Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА. …Читати далі
Опубліковано: 26.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Борислава | Теги: звитяги, змагання, учасники |
Волонтер ВСУ Мирослав Гай описав сценарій майбутньої російської катастрофи
2017 рік для Росії буде просто критичним — пропаганда кремлівських телеканалів довгий час намагалася замовчувати внутрішні економічні проблеми, однак навіть пропутінські політології почали бити на сполох через плачевну ситуації.
Економіка Росії продовжує йти під укіс, що швидко відбивається на кишенях і гаманцях простих росіян. Варто враховувати і той факт, що нова влада США вже змінюють правила гри на нафтовому ринку. Про це заявив відомий волонтер і військовий журналіст …Читати далі
Опубліковано: 26.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: ерефія, пропаганда, РФ |
22 січня 2017 року на спортивному майданчику Бориславського міського Парку культури та відпочинку відбулись сімейні зимові розваги
Організатори заходу – відділ гуманітарної політики Бориславської міської ради та ДЮСШ «Атлант». Завідувач сектором молоді та спорту відділу гуманітарної політики Володимир Рахель провів цікаві естафети для сімей з дітьми, творчі та спортивні конкурси.
Спеціаліст цього ж відділу Віктор Кравцов запросив усіх взяти участь у флешмобі «Різдвяний ангел». Дорослі та діти на чистому білому снігу залишили відбитки своєї «ангельської сторони». …Читати далі
Опубліковано: 25.01.2017
В рубриці: Відпочинок • новини Борислава | Теги: діти, парки, розваги |
Досягнуто домовленості, що запроваджені нові тарифи на перевезення скасовуються уже від сьогодні, 25 січня, а нові, обґрунтовані, почнуть діяти з 1 лютого.
Учора, 24 січня, на Дрогобицьких районних громадських слуханнях прийнято рішення, яким зобов’язано перевізників скасувати підвищення цін на автобусні перевезення та подати до органів місцевого самоврядування економічно обґрунтовані тарифи окремо щодо кожного маршруту і лише після погодження громадами на місцях та з районною владою підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
Як зазначив у коментарі IA ZIK ініціатор слухань, депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний, різке підвищення тарифів на автобусні перевезення викликало у громадах району збурення, що загрожувало соціальним вибухом. …Читати далі
Опубліковано: 25.01.2017
В рубриці: новини Дрогобича • Транспорт | Теги: перевізники, тарифи |