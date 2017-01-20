Дрогобиччина — новини краю

Сьогодні, 21 січня, минуло рівно два роки з тих пір, коли був останній день оборони Донецького аеропорту

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter заслужений артист України і лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вшанував пам’ять «кіборгів».

Він написав, що «кіборги» — це приклад, який повинен надихати кожного. Адже саме вони захищали свої позиції тоді, два роки тому.

Варто підмітити, що бої в Донецькому аеропорту відбувалися в 2014-2015 році. Це були військові дії за контроль над міжнародним аеропортом «Донецьк». …Читати далі