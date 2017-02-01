Дрогобиччина — новини краю

Минулої п’ятниці на центральному майдані міста зібралася молодь Борислава та й люди старших поколінь, щоб вшанувати безсмертний подвиг юнаків-героїв Крут

У далекому січні 1918 року, коли російські більшовики підступили до серця України – Києва, юні герої стали на захист свободи рідної землі. Все, як тоді, – мороз, сніги; можна повністю уявити собі події тих далеких літ. Адже і зараз незалежність нашої держави під загрозою, і зараз російські орди зі сходу прагнуть знищити Україну.

Як і тоді, кращі з кращих зі зброєю в руках відстоюють незалежність рідної землі проти знавіснілих банд Кремля у кривавих боях на сході країни. …Читати далі