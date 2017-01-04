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Дрогобиччина — новини краю

Інформаційний портал Дрогобицького району

Британські ЗМІ впевнені, що Трамп «віддасть» Путіну Україну і Сирію

Трамп і ПутінБританський журнал Times вийшов зі статтею під заголовком «Наївна велика угода» про стосунки президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна

«Вже скоро єдиний авіаносець Москви „Адмірал Кузнєцов“ попливе в клубах диму через протоку Ла-Манш, виконавши своє завдання забезпечення платформи для бомбардувань Сирії», — пише видання.

У висновку авіаносного крейсера з цього театру бойових дій Times вбачає «сигнал Кремля Білому дому: Володимир Путін готовий укласти угоду зі Сполученими Штатами».

Ця угода може піти набагато далі збереження у владі в Сирії Башара Асада, відзначає видання. …Читати далі

Опубліковано: 09.01.2017
В рубриці: політикаСвіт  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Дрогобичани встановлюють новий рекорд України!

Рекорд УкраїниСьогодні, 8 січня, у Дрогобичі на пл.Ринок — встановлення рекорду України «Різдвяний флешмоб»

828 людей одночасно виконали «Нова радість стала». Дрогобич став володарем рекорду «Наймасовіша Різдвяна коляда».

Було дуже холодно. За словами організаторів, то ще рекорд з колядування в найморознішу вітряну погоду за надзвичайно високої вологості та рекорд з найоперативнішої організації акції — всього за кілька днів. …Читати далі

Опубліковано: 08.01.2017
В рубриці: Відпочинокновини Дрогобича  | Теги: , , | 2 Коментарі

Києву треба постійно до цього бути готовим

війна з ерефієюУ США розповіли про ймовірність повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Олександр Мотиль вважає, що майбутній глава Білого дому Трамп, хоче він того чи ні, може змусити російського лідера Путіна в значній мірі розширити сферу впливу Кремля в східноєвропейському регіоні.

Незважаючи на невелику ймовірність повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Києву все ж потрібно постійно до цього бути готовим. Відповідної точки зору дотримується Олександр Мотиль, який є професором політології в Ратгерському …Читати далі

Опубліковано: 08.01.2017
В рубриці: війнаУкраїна  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Дрогобицькі волонтери передали автомобіль на потреби військовослужбовців

Дрогобицькі волонтери30 грудня у поміч військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО, було передано відремонтований автомобіль “Нива”

Відновлення транспортного засобу стало можливим завдяки дрогобицьким волонтерам і людям доброї волі. У дорогу автомобіль благословив о. Іван Гнатів, Голова комісії у справах капеланства.

За словами дрогобицького волонтера Володимира Бараняка, це вже 54-й автомобіль переданий дрогобичанами від початку війни на Сході України. …Читати далі

Опубліковано: 06.01.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Дрогобича  | Теги: , , | Коментарі відсутні

Святкуйте відповідально!

водії на святаНапередодні Різдвяних свят правоохоронці закликають усіх водіїв бути відповідальними, дисциплінованими та за жодних обставин не сідати за кермо напідпитку

Нагадуємо: за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу та швидкість реакції передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування на один рік. …Читати далі

Опубліковано: 06.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Редакція ДНК вітає громаду Дрогобиччини з Різдвяними святами!

Нехай Різдвяна коляда дарує усмішок багато, додасть Вам настрою й тепла на всі Різдвянії свята!

Свято Різдва Христового є вісником оновлення і надії на краще, одним із найбільш шанованих в Україні. У цей день звідусіль з’їжджаються рідні та близькі, лунають колядки, оберегом горять на святковому столі вогні — так було з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть в серці почуття великої родини, любові до ближнього, єднання і злагоди.


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Опубліковано: 05.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина  | Теги: , , | 2 Коментарі

Діти учасників АТО поділились враженнями про зимові канікули у Німеччині

діти учасників АТОНагадаймо, четверо юних трускавчан, діти учасників АТО, за сприяння ЛОДА та Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї провели зимові канікули у Німеччині

Ідея організувати таку поїздку для українських діток учасників АТО виникла у членів української діаспори в Німеччині. Підхопили її в ЛОДА. Сприяв поїздці особисто голова ЛОДА Олег Синютка та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Вєслав Мазур.

Трускавецькі учасники АТО дізнались про можливість для їхніх дітей відвідати Німеччину на зустрічі з міським головою ще в вересні. Надія Онаць, начальник Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, проконсультувала щодо необхідних документів та допомогла їх оформити. …Читати далі

Опубліковано: 05.01.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Трускавця  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобичі маршрутка №2 насмерть збила жінку

ДТП у ДрогобичіДорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на вулиці Лесі Українки

Про це повідомляє ДНК з посиланням на прес-службу управління поліції у Львівській області.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса № 2, 35-річний житель Дрогобицького району, скоїв наїзд на пішохода, 38-річну жительку Самбірського району.

Від отриманих травм жінка померла в машині швидкої допомоги», — йдеться в повідомленні. …Читати далі

Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Криміналновини Дрогобича  | Теги: , , , | Коментарі відсутні

Завтра до Дрогобича прибуде Вифлеємський вогонь миру

вогонь мируЗавтра, 5 січня, волонтери – представники скаутської організації «Пласт» привезуть до Дрогобича Вифлеємський вогонь миру

Про це повідомив ДНК з посиланням на начальника відділу молодіжної політики, сім’ї та спорту міськвиконкому Олександру Пашко.

«Ця акція відбувається щороку, – зазначила О.Пашко. – Вифлеємський вогонь миру передадуть до храмів та установ, звідки віряни зможуть взяти його та принести до своїх домівок». …Читати далі

Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Дрогобиччинановини Дрогобича  | Теги: , , | Коментарі відсутні

У Дрогобичі 19 січня відкриють відремонтований великий плавальний басейн

ДЮСШ у ДрогобичіУчора, 3 січня, на оперативній нараді в Ратуші було оголошено, що відкриття відремонтованого великого плавального басейну ДЮСШ відбудеться 19 січня – на свято Хрещення Господнього

Також міський очільник повідомив, що у відкриття передбачається участь обласного керівництва та осіб, які безпосередньо причетні до фінансування проекту з державного бюджету. …Читати далі

Опубліковано: 04.01.2017
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На Різдво у Трускавці запустять ковзанку

курорт ТрускавецьУ Трускавці на Різдвяні свята планується запустити ковзанку. Про це було повідомлено 3 січня під час щотижневої апаратної наради в Трускавецькій міській раді

За словами міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, синоптики прогнозують мінусову температуру майже на весь січень, тому варто організувати дозвілля дітей та молоді. …Читати далі

Опубліковано: 04.01.2017
В рубриці: Відпочинокновини Трускавця  | Теги: , , | 4 Коментарі

В Дрогобичі неповнолітній отруївся марихуаною

маріхуанаЯк встановили поліцейські, пацієнт – 15-річний місцевий мешканець, студент одного з дрогобицьких навчальних закладів

У Дрогобицький відділ поліції 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень про доставленого неповнолітнього пацієнта, у якого діагностували «холодову травму, судомний синдром та мозкову кому». Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.

Хлопця у безпорадному стані виявили перехожі на одній з вулиць міста та зателефонували його батькам, котрі й викликали медиків. …Читати далі

Опубліковано: 04.01.2017
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