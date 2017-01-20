Дрогобиччина — новини краю

У Сіднеї пройшов третій раз мітинг «Stop putin’s War In Ukraine»
Мітингувальники прийшли на одну з головних вулиць австралійського міста — Пітт Стріт. Активісти принесли українські прапори і викрикували антипутінські гасла.
Про це передає ДНК, посилаючись на Facebook-акаунт Всесвітнього руху патріотів України.
«Українці розповідали перехожим інформацію про конфлікт в Україні і говорили про необхідність зупинки російської агресії на Донбасі України. …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: політика • Світ | Теги: Австралія, мітинги, союзники |
Сьогодні, 21 січня, минуло рівно два роки з тих пір, коли був останній день оборони Донецького аеропорту
На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter заслужений артист України і лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вшанував пам’ять «кіборгів».
Він написав, що «кіборги» — це приклад, який повинен надихати кожного. Адже саме вони захищали свої позиції тоді, два роки тому.
Варто підмітити, що бої в Донецькому аеропорту відбувалися в 2014-2015 році. Це були військові дії за контроль над міжнародним аеропортом «Донецьк». …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: культура • Україна | Теги: виконавці, кіборги, пам'ять |
У жителів окупованої російськими військовими Донецька з’явилася чергова велика проблема, пов’язана з ризиками для здоров’я
Справа в тому, що Росія різко збільшила поставки прострочених продуктів на Донбас — у магазинах та на ринках люди масово повідомляють про виявлення прострочених товарів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на дані жителів міста.
Місцеві стверджують, що прострочені продукти зустрічаються дуже часто, при цьому прострочення може становити до 2 років. Місцеві «органи влади» …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: економіка • Україна | Теги: Донбас, окупація, продукти, ціни |
Напередодні Йорданських свят до Розважально-оздоровчого комплексу з дельфінами «Оскар» завітав святковий різдвяний вертеп
З десяток дітей різного віку заспівали у холі дельфінарію колядку «Нова радість стала» під звуки двох скрипок, на яких грали самі ж учасники вертепу. Крім того, перед відвідувачами закладу відбувся сценічний виступ, де в міцній звитязі двох мушкетерів вирішувалося буття Бога. Їм з`явилася зірка і ангел, а також лісові звірі – вони засвідчили, що Бог існує. …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: Відпочинок • новини Трускавця | Теги: вертеп, дельфінарій, коляда, свята |
Новий кліп Мобі «Erupt & Matter» записав разом з музичним проектом «The Void Pacific Choir»
У відеоряді, який супроводжує пісню Мобі, є кілька кадрів з різних демонстрацій і мітингів, передає ДНК.
Зокрема, при створенні кліпу була використана відеохроніка подій, які сталися взимку 2013-2014 років біля будівлі Адміністрації президента в столиці України. Також автори відео використовували зображення деяких політиків. …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: Культура • цікаве | Теги: виконавці, відео, проекти, хіти |
Учениці 8-Б класу НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця Христині Стародомській терміново необхідна неродинна трансплантація кісткового мозку
Христі — 13 років і майже всі вони пройшли у лікарняних палатах. Іншого життя вона фактично не бачила. Тому в неї є лише одна мрія — повернути собі втрачене дитинство та бути здоровою. І саме зараз у неї з’явився шанс! Христя чекає на неродинну трансплантацію, яка відбудеться за кордоном, що є єдиною можливістю здійснити такі недитячі мрії! Ціна питання 120 000 Є. Попереду найважче випробування, яке їй не пройти без нашої допомоги! …Читати далі
Опубліковано: 21.01.2017
В рубриці: Дрогобиччина • новини Трускавця | Теги: благодійність, діти, донори, допомога |
Співачка Джекі Іванко є правнучкою іммігрантів з Закарпаття
Під час інавгурації 20 січня 45-го президента США Дональда Трампа співачка з українським корінням Джекі Іванко виконала американський національний гімн The Star-Spangled Banner. Відео з церемонії опубліковано на YouTube виданням ABC News, передає ДНК.
Дівчина є правнучкою іммігрантів з Закарпаття. Джекі Іванко стала популярною після блискучого виступу на телепередачі Аmerica’s Got Talent. …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: політика • Світ | Теги: емігранти, інавгурація, США |
Сьогодні 20 січня 2017 року відбулося засідання сесії Дрогобицької міської ради
Першим виступив депутат Дрогобицької міської ради Тарас Демко, який закликав міську раду підтримати освітню мережу міста, зокрема Дрогобицьку гімназію ім. Богдана Лепкого як елітний освітній заклад не лише Дрогобича, а згідно результатів ЗНО випускників – всієї України.
Пан Тарас також наголосив, що вся фракція партії «Громадянська позицію» цілком підтримує вимоги батьків гімназистів. Після його виступу від імені батьків гімназистів виступила Ірина Хомич, дитина якої навчається у гімназії. У своєму виступі вона зачитала …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: новини Дрогобича • Освіта | Теги: оптимізація, освітяни, сесії, фінансування |
Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко знову обрушився з погрозами на європейські країни
В цей раз в центрі уваги терориста виявилася Польща, якій він пообіцяв повторення сценарію Другої світової війни.
Нові загрози Європі Захарченко озвучив під час свого виступу в рамках форуму «З Росією навіки!», який відбувся в окупованому Сімферополі, передає «УСН-1492».
«Захід забуває одну єдину річ: коли в Польщі приходять танки з Заходу, то потім чомусь з’являються танки зі Сходу. І це теж наша перемога», — сказав терорист під час виступу. …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: Донбас, заяви, терористи |
Кожному з учасників будуть платити стипендію $70 тис., а також відшкодують витрати на приїзд та проживання
Американський університет Стенфорд відкрив спеціальну програму для українців The Ukrainian Emerging Leaders Program, ініціаторами якої виступив Центр демократії, розвитку і верховенства закону Стенфордського університету (CDDRL).
Щоб взяти участь в програмі, необхідно подати заявку до 15 лютого 2017 року. Результати відбору будуть відомі у квітні. Але шанс поїхати в Кремнієву Долину на 10-місячний курс навчання, який розпочнеться у вересні, мають лише три кандидати. …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: Світ • цікаве | Теги: вузи, освіта, США, українці |
«Побачивши на моїй руці червону стрічку, це бидло ледь мене не вбило», — в Ізмаїлі проросійська «вата» скалічила бійця АТО і екс-члена «Правого сектора» Докера
Інцидент стався ще 15 січня, життю Докера нічого вже не загрожує, на його захист стали місцеві жителі, які відігнали «ватне бидло», двічі побивше бійця АТО в Ізмаїлі.
На сторінці «Правий сектор Одеса» у Facebook повідомляється, що участь у побиття бійця АТО і колишнього члена «Правого сектора» брали п’ятеро проросійськи …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: кримінал • Україна | Теги: АТО, вата, воїни, конфлікти |
У жовтні минулого року українські хакери опублікували кілька листів з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова, який вважається куратором невизнаних «республік» на сході України
Результатом оприлюднення листування стала відставка чиновника з Кремля.
За даними російських ЗМІ, через два місяці після скандалу у відставку подав його керівник апарату Олександр Павлов, повідомляє ДНК.
В управлінні президента РФ з питань економічного співробітництва з країнами СНД, …Читати далі
Опубліковано: 20.01.2017
В рубриці: війна • Україна | Теги: зломи, пошта, РФ, хакери |